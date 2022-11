Christophe goûte 40 à 80 bières par jour

Fruits, lichen, fleurs…tout ce que Christophe Gillard récolte lors de ses virées en montagne prend la direction de sa " fermenterie " installée sous sa maison à quelques minutes de Morzine. Un véritable laboratoire qui lui permet de s’adonner à des expériences gustatives hors du commun. L’expatrié belge ne se donne aucune limite et ses créations ont de quoi surprendre les plus fins palais. Bières au petit lait de chèvre ou infusées aux orties, kombucha à l’aspérule ou à la myrtille fumée, les breuvages de Christophe ont rapidement su séduire des chefs étoilés de France et de Belgique.