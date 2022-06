Christophe Genard, maître verrier insoupçonné et passionné

Il y a 20 ans, Christophe Genard range sa casquette d’animateur de vacances et enfile celle de commercial pour le circuit touristique de la route du feu. De son bureau, il a vue sur les souffleurs de verre du Val Saint Lambert. " Cette matière m’a totalement fasciné, interpellé et presque appelé donc je me suis retrouvé dans l’atelier de démonstration deux étages plus bas, à vouloir toucher cette matière fascinante qui passe du fluide au moyen solide, puis au solide que l’on connaît comme le verre dans lequel on peut boire. C’est vraiment comme ça que j’ai fait la connaissance du verre soufflé ", sourit-il.