Christophe Galtier (Nice) officialisé entraîneur du PSG cette semaine ? Les deux clubs proches d'un accord

L'entraîneur français de Nice Christophe Galtier sera plus que vraisemblablement le successeur de Mauricio Pochettino à la tête du PSG.

Selon nos confrères de L'Equipe, suite aux négociations de ces derniers jours, les deux clubs sont "proches d'un accord autour d'une somme d'environ dix millions d'euros" et le départ de l'entraîneur argentin, "espéré d'ici jeudi", n'est plus qu'une formalité liée aux indemnités de départ de Mauricio Pochettino et de son staff, qui étaient encore sous contrat la saison prochaine.

Le natif de Marseille Christophe Galtier, 55 ans, n'a connu que trois clubs depuis ses débuts en tant qu'entraîneur principal en décembre 2009 : Saint-Etienne, Lille et Nice. Il a réussi l'exploit de mener le LOSC au titre de Champion de France en 2020-2021.