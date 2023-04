Christophe Dugarry dézingue Kylian Mbappé : "Il veut s’occuper de tout ! Stop ! Joue au ballon"

Kylian Mbappé n’est "pas d’accord" avec l’utilisation de son image pour la campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain. La star parisienne l’a fait savoir sur son compte Instagram.

Une sortie médiatique largement commentée sur la planète foot hexagonale… et qui a fortement agacé Christophe Dugarry. Le champion du monde 98 n’a pas du tout apprécié la vidéo de Mbappé, et il l’a fait savoir dans l’émission "Rothen s’enflamme" sur RMC : "J’en ai marre de tous ces susceptibles. On le met au centre de la communication, du marketing. Le club aurait dû le prévenir, ok, mais est-ce que vous pensez que ça vaut un message sur les réseaux sociaux ? Tu peux appeler ta direction et régler ça en interne".