Christophe Detilloux, DS sur un Tour de Grèce aux arrivées chaotiques : "l’organisation n’est pas responsable des chutes"

Après 10 ans d’absence, le Tour de Grèce a fêté son retour au calendrier de manière fracassante. Quand trois des cinq arrivées se soldent par des chutes, cela fait mauvais genre. Mais Christophe Detilloux prend la défense de l’organisation. Le directeur sportif de Bingoal-Pauwels Sauces-WB sur cette course, connu pour son franc-parler, attribue même "un bon 8/10" aux organisateurs.



Les images du Tour de Grèce qui sont parvenues jusqu’en Belgique ont donné l’impression d’une course chaotique. Sur place, pour les acteurs de la course, le sentiment est tout autre.



"Deux des trois chutes sont liées à des ennuis mécaniques, l’organisation n’y peut rien. Le deuxième jour, une tige de selle casse et le coureur tombe. Lors de la 4e étape, c’est un saut de chaîne d’un coureur de Human Powered Health qui entraîne la chute. Le site d’arrivée, une belle ligne droite de 450m n’est pas en cause. La troisième chute est à 80% la responsabilité des coureurs. Ils sont entraînés par la moto et rentrent trop vite dans le virage. En Grèce comme en Espagne, il ne pleut pas beaucoup, les routes peuvent donc être poussiéreuses et glissantes. On a discuté avec l’organisateur et on lui a indiqué que c’était tout de même mieux de ne pas placer ce type de virage dans les derniers mètres et surtout que les motos prennent plus de champs dans le final. Cela a été adapté dès le lendemain".



Ces trois faits malheureux ne doivent donc pas entacher une belle édition. "Tout n’était pas parfait. Mais il y a des courses qui sont organisées depuis 50 ans où tout n’est pas parfait. Mais on n’a jamais eu de voiture en sens inverse. On ne parle pas de problèmes de sécurité comme on en a vu en Turquie par exemple. Les organisateurs ont proposé des belles routes, des nationales ou des autoroutes. Ils ont aussi parfaitement géré le brouillard lors de la dernière étape où on montait à 1700m. Ils ont neutralisé la course pendant 8 kilomètres pour assurer la sécurité du peloton. Tout le monde est bien reparti dans la position qu’il occupait avant la neutralisation. Chapeau. C’était vraiment pas mal, je dirais que c’est une course à refaire et je donne un bon 8/10".



Ce Tour de Grèce a été remporté par Aaron Gate (Bolton Equities) devant le Belge Lennert Teugels (Tartelotto-Isorex). Les WB Boys ont accroché pas mal de Top 10. Luc Wirtgen (4e) et Kenny Molly (8e) ont décroché un bon classement général. La formation belge a remporté le classement par équipes.