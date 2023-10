Christophe Dechavanne recadre Benjamin Castaldi en pleine émission

Sur le plateau de "Quelle époque" sur France 2, Christophe Dechavanne a profité de la venue de Benjamin Castaldi comme invité pour régler ses comptes.

Alors que l'ancien présentateur de "Secret Story" venait sur le plateau de France 2 pour parler de son idée de mettre en scène la vie de Simone Signoret et Yves Montand dans une pièce de théâtre intitulée "Bungalow 21", Benjamin Castaldi est revenu sur son départ de l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8 : "C'est devenu une émission où on parle d'actualité et moi j'ai pas envie de donner mon avis sur des tas de sujets parce qu'après on est harcelé sur les réseaux sociaux. Et si je disais vraiment ce que je pense je pourrais plus jamais aller à la télévision de ma vie donc euh mieux vaut se taire."

C'est à ce moment-là que Christophe Dechavanne décide d'intervenir et de dire : "Oui, d'ailleurs, tu as ouvert ta gueule sur moi à des moments qui n’étaient pas sympas, tu fais bien d'en parler."

Benjamin Castaldi lui répond avec étonnement : "Moi ? Qu'est ce que j'ai dit sur toi ?"

Christophe Dechavanne lui rétorque : "Je ne sais pas, mais je vais les ressortir."

Le fils de Jean-Pierre Castaldi lui répond : "Ah ben, cherche bien"

L'ancien présentateur de "Coucou, c'est nous" clôture cet échange musclé en déclarant : "Ouais, ouais, je vais chercher, tu vas voir"

Par la suite, Léa Salamé a repris la parole dans cette conversation lunaire où l'on peut apercevoir que la production a décidé de couper la fin de l'échange au montage.