Christophe De Beukelaer : "Arrêter la gratuité de la STIB pour les seniors et les jeunes"

A un an des élections, Christophe De Beukelaere, député bruxellois et président des Engagés Bruxelles, était l’invité de la matinale de Vivacité Bruxelles. Il est revenu sur les principaux enjeux pour les prochaines élections régionales à Bruxelles selon son parti. Notamment le fameux projet de la ligne 3 du métro. Pour les Engagés, ce métro doit absolument se faire et il faut pouvoir trouver le financement nécessaire. "Nous avons deux propositions, explique Christophe De Beukelaere, d’abord supprimer les cabinets ministériels, ça rapporte 25 millions d’euros par an ! Deuxième proposition : arrêter la gratuité de la STIB pour les seniors et les jeunes. Les gens, ce qu’ils veulent c’est qu’on investisse dans des transports en commun de qualité et pas qu’on rase gratis."

Les sondages à Bruxelles ne sont pas bons pour les Engagés, moins de 5% d’intentions de votes, mais Christophe De Beukelaere ne s’avoue pas vaincu : "aujourd’hui, notre marque n’est pas encore connue. On a fait des sondages, les gens ne connaissent pas encore les Engagés. Donc il nous reste un an maintenant pour nous faire connaître et pour faire connaître notre projet."

Quant à savoir qui sera sur les listes, difficile à dire pour le moment, mais le président bruxellois n’exclut pas d’aller chercher des anciens ténors du parti, peut-être même Joëlle Milquet. "Il n’y a rien qui est exclu, en effet".