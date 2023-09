Christophe Colomb responsable de l’épidémie de syphilis en Europe ?

L’histoire circule depuis plus de cinq siècles. En 1493, Christophe Colomb revient de son expédition pour les Amériques. Il accoste en Andalousie et il l’ignore mais il a ramené dans ses caravelles une bactérie. La treponema pallidum, une bactérie responsable de la syphilis. De là, des mercenaires espagnols en quête de batailles auraient propagé la maladie à travers l’Europe. A l’époque on l’appelle la grande vérole et elle va ronger l’Europe durant toute la fin du 15e siècle. Le mal infernal se transmet par des rapports sexuels et donne des fièvres insupportables et couvre le corps du malade d’abcès. L’épidémie durera plusieurs siècles. Ce sera finalement au 20e siècle avec la découverte de la pénicilline que le mal sera guéri.