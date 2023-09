Christophe Colomb : que sait-on exactement de l’homme qui a "découvert" les Amériques ?

Au-delà de l’origine nébuleuse de Christophe Colomb, on en sait plus sur son entreprise qu’il projette en réalité depuis de nombreuses années.

Le navigateur cherche à trouver de nouvelles routes commerciales vers l’Asie pour les rois catholiques. Depuis l’installation de l’empire Ming en Chine, cette voie est fermée pour les Occidentaux. Force est donc de revenir aux anciens itinéraires, via la Syrie et l’Egypte. Mais ceux-ci sont de plus en plus dangereux et onéreux. En effet, les marchands occidentaux se heurtent désormais à l’avancée des Turcs en Méditerranée. Dès lors, il faut coûte que coûte trouver de nouvelles routes plus rapides, et des mers libres. Découvrir une voie marchande qui contournerait ce monde musulman qui leur est hostile pour commercer avec les Indes. Les Portugais ont amorcé cette recherche en longeant les côtes africaines. Colomb, lui, inscrit un autre projet, plus inattendu : découvrir une autre route maritime par l’Océan, en naviguant vers l’Ouest.