Christophe Collignon appelle les communes à accueillir des mouvements de jeunesse durant l'été

Si la pénurie d'endroits de camp n'est pas neuve, celle-ci s'est toutefois accentuée avec la révision des rythmes scolaires puisque les camps d'été se concentreront sur un nombre réduit de semaines. Des communes se montrent parfois réticentes à accueillir des mouvements de jeunesse par crainte des nuisances qu'elles devront gérer. Un règlement général de police est disponible sur le portail des pouvoirs locaux, a rappelé le ministre.

Well Camp

La Wallonie va en outre lancer son opération "Well Camp". Un appel à candidatures sera lancé pour l'été 2023. Il favorisera la désignation d'une personne relais entre la commune et les mouvements de jeunesse pendant la durée d'un camp. Celle-ci se chargera de faciliter l'arrivée et le départ d'un groupe sur le territoire de la commune, transmettra les informations utiles à chacun et sera la personne de contact qui fera le lien entre le groupe de jeunes et la commune. Elle veillera par exemple à les informer sur les consignes de sécurité, le tri des déchets, les zones dans les bois où des activités peuvent être organisées, les points d'eau, etc.