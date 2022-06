Christophe Bourdon se cherche un remplaçant à La Première… et appelle Alex Vizorek, Kody et Félix Radu

Le chroniqueur et humoriste de Matin Première orchestre son départ de La Première. Il compte toutefois désigner un remplaçant de choix pour lui succéder. Tour à tour, Alex Vizorek, Kody et Félix Radu lui répondent au téléphone... mais la réponse n'est pas celle attendue.

C'est le début des vacances et donc le dernier Dard de Bourdon de la saison. Et le chroniqueur clôture ainsi déjà quatre années passées dans Matin Première. Christophe Bourdon tenait à remercier toute l'équipe de l'émission pour la confiance et la liberté accordées à son travail depuis 2019.

Ne comptant pas laisser une éventuelle place à vacante à un ou une humoriste peu envié(e), il a lancé lui-même l'offre d'emploi. Armé de son smartphone, il a donc fait jouer son carnet d'adresse en téléphonant tour à tour à Alex Vizorek, Kody et Félix Radu. Des amis qui semblent l'avoir bien oublié... Alors Christophe Bourdon reviendra-t-il finalement pour une 5e saison ?