Christine Schréder sur les départs des Diables âgés : "Il ne faudrait pas qu’il y ait un exode. Alderweireld aurait été essentiel pour entourer les jeunes"

Avec certains cadres en moins, l’adaptation devra se faire plus rapidement. Ça tombe bien, le talent est là. À voir si en défense, ce sera suffisant : "il y a beaucoup de talents qui arrivent, mais la défense est un secteur qui a besoin d’expérience. Un joueur plus ancien peu calmer tout le monde. Après, ce qu’il nous a manqué à l’époque, c’est le caractère à certains moments et les jeunes qui arrivent en ont à revendre. Mais attention à ne pas trop en avoir. Après, on pourra compter sur Lukaku et Courtois. A voir avec De Bruyne, car on l’attend au tournant. Il faudra aussi créer une dynamique de groupe avec les Diables parce qu’aujourd’hui, il y a beaucoup de matches pour les joueurs qui jouent tout le temps", rajoute Christine.

Et Fred de rajouter : "Le talent est une chose, mais comprendre pourquoi on est là en est une autre. Il faut une cohésion en équipe nationale. C’est pour ça que le choix du coach a surpris, sans grande expérience. Apparemment, c’est parce qu’il n’y a pas d’argent à l’Union belge. On repart de zéro, mais ça peut le faire. C’est un gros défi."