Christine Schreder : "Les clubs belges réalisent des bonnes performances en Europe, mais c’est aussi grâce à la Conference League"

Ce vendredi dans la séquence du Parti pris de Matin Première sur La Première, Christine Schréder et Fred Waseige sont revenus sur les bons résultats des clubs sur la scène européenne.

Alors que nos clubs belges étaient souvent à la traîne et notre équipe nationale brillante, la tendance semble un peu s’inverser. Les Diables Rouges sortent d’un mondial décevant et les clubs belges refont parler d’eux sur la scène européenne. Car quatre clubs ont passé l’hiver, ce qui n’était plus arrivé depuis très longtemps. Et malgré l’élimination du Club Bruges en 1/8e de la Ligue des Champions face à Benfica, les trois autres clubs encore en lice en Europe ont partagé ce jeudi soir.

"Malgré les trois partages et la défaite de Bruges, ce sont quand même de bons résultats", explique d’ailleurs Christine Schréder sur les antennes de la Première ce vendredi matin au moment de faire le bilan.

"Pour Anderlecht c’est un très bon résultat, car Villarreal c’est un club de Liga. Mais quand on regarde le match, il y avait la place pour plus. L’Union Saint-Gilloise a été partager chez le 3e de Bundesliga. Et Gand à domicile, vu les conditions du terrain, c’était compliqué de faire mieux. Ces performances, il faut aussi le dire, elles sont bonnes aussi grâce à la 3e Coupe d’Europe créée, la Conference League. C’est pour ça qu’on retrouve quatre qualifiés. Mais on ne va pas bouder notre plaisir. Et puis, autre note positive, c’est qu’il y a une véritable envie de poursuivre et ça n’a pas toujours été entendu ni lu avant. On se bat toute une saison pour aller en Coupe d’Europe donc quand on la joue, il faut y aller à fond."

Fred Waseige, l’autre invité de l’émission, était lui aussi de cet avis, notamment pour l’Union : "L’Union a fait dans la continuité au niveau de la gestion sportive, puisqu’après le départ du T1 Felice Mazzu, c’est le T2 qui a repris le flambeau. Au niveau gestion sportive, ce n’est pas un hasard et ils avaient déjà battu l’Union Berlin en phase de groupe. On ne s’imagine pas la puissance du football allemand. Chapeau à l’Union Saint-Gilloise."

Avec ces résultats, peut-on parler de renouveau pour les clubs belges ? "Le renouveau, c’est de se dire d’y aller à fond", explique Christine. "Il y a eu des saisons où on disait qu’on était le Petit Poucet. Il y a une envie de prester et il y a le coefficient au niveau européen qui est important. Et puis, c’est financier aussi. Prendre des points, c’est recevoir de l’argent. Gand et Anderlecht ont déjà gagné l’équivalent 6-7 millions sans prendre en compte les recettes."

Attention cependant, car les clubs et l’Union Belge manquent de sous et certains dirigeants vivent au-dessus de leurs moyens comme l’explique Fred : "On va voir si ça continue. Il faut rappeler que le football belge est en faillite financière, aussi bien à l’Union belge qu’au niveau des clubs. Il y a des résultats et c’est encourageant quand même. À voir si cela va durer longtemps, car les dirigeants n’œuvrent pas dans l’intérêt du football."