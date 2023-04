Christine Ockrent : comment Xi Jinping a mené une "épuration" au sein du Parti communiste et des entrepreneurs chinois

La journaliste Christine Ockrent publie un livre intitulé L’Empereur et les milliardaires rouges (éditions de l’Observatoire) et consacré au président chinois Xi Jinping. Interrogée sur La Première, elle ne croit pas à une invasion imminente de Taïwan par la Chine, comme la Russie a fait en Ukraine : "Le pouvoir chinois observe avec un mélange de consternation et d’intérêt ce qui se passe en Ukraine, c’est-à-dire l’incapacité de l’armée russe (que l’on prenait pour la deuxième armée la plus puissante du monde) à venir à bout de la résistance ukrainienne en trois jours, ce qui était le plan de Vladimir Poutine. La gesticulation chinoise autour de Taïwan est une forme d’habitude du régime chinois pour galvaniser le nationalisme d’1,4 milliard de gens et pour prouver son mécontentement et sa colère chaque fois qu’un dirigeant taïwanais rencontre un dirigeant américain d’importance. La Chine a un problème économique et démographique majeur : ralentissement de la croissance, augmentation du chômage des jeunes sortis d’université (un très mauvais signal pour l’espèce de contrat tacite entre le régime et cette classe moyenne émergente), trois ans de "zéro Covid" qui a tout ralenti et l’oppression que fait régner Xi Jinping au nom de l’idéologie sur ces entrepreneurs qui ont assuré pendant trente ans un dynamisme économique remarquable. La combinaison de ces facteurs me semble peu propice à se lancer dans une aventure militaire dangereuse".