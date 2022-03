Christine McVie va sortir un nouvel album solo avec des titres revus de Fleetwood Mac

La chanteuse de Fleetwood Mac a annoncé la sortie d’un nouvel album solo avec ses plus grands classiques de Fleetwood Mac revisités.

L’album, intitulé Songbird, est prévu pour le mois de juin, sans date précise. On ne sait pas non plus quels titres y figureront mais les plus grands hits de Christine McVie sont par exemple "Say You Love Me", "You Make Loving Fun", "Everywhere" et "Little Lies".

Le projet a été réalisé avec le célèbre producteur Glyn Johns, qui a déjà travaillé avec les Rolling Stones, les Beatles et les Who.

Dans un communiqué, Christine McVie explique : "Je viens de terminer un album qui reprend mes plus grands hits. Tout a été produit par Glyn Johns avec Vince Mendoza à la guitare, qui a réalisé cette fantastique version de Songbird. On a tout retravaillé avec un orchestre de cordes et ça sonne super bien. Les chansons sonnent différemment des originales."

Elle a aussi émis quelques réserves quand on lui a demandé si elle prévoyait une tournée autour de cet album.

Le dernier album solo de Christine McVie remonte à 2004.