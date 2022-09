Christine Mahy : "S’appauvrir par le logement, par l’énergie, par les revenus, c’est foutre en l’air un pays"

Selon Christine Mahy, "il faudrait arriver à supprimer les tarifs sociaux (de l’énergie, ndlr), c’est un pansement. Si demain les revenus étaient plus élevés, si les logements étaient mieux isolés, si demain on sortait de la marchandisation totale et de la spéculation, si on avait un grand plan logement-énergie, on pourrait sortir de ces tarifs sociaux. Il faut dire à l’Europe qu’elle remette un peu de social dans son Green Deal. C’est beaucoup trop lent et il faut des investissements beaucoup plus importants, et il faut lever certains tabous".

"On voudrait une task force qui ait une transversalité permanente entre les différents gouvernements, et qui associe le terrain pour réfléchir en permanence aux solutions à mettre en place", poursuit-elle. "S’appauvrir par le logement, s’appauvrir par l’énergie, s’appauvrir par les revenus, c’est foutre en l’air un pays. Aujourd’hui les gens n’ont plus confiance, ils ont peur, ils se replient". Les solidarités familiales disparaissent, "il faut bouger absolument", conclut-elle.