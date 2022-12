Christine Mahy : "Quand on ne décide pas d’investir en amont, préventivement, on dépense beaucoup d’argent pour réparer"

On voit que dans ces dernières crises, les gouvernements sont venus en aide à la population et aux entreprises. Selon vous, les décisions prises étaient les bonnes ?

Christine Mahy tient à préciser qu’elle ne dit pas que rien n’est fait. "Qu’ils aient pris de bonnes ou de mauvaises décisions, on a jamais eu autant de décisions publiques depuis le début de cette législature, avec le Covid, les inondations, etc. Des décisions publiques dans l’urgence, dans le sauve-qui-peut, etc.

Elle note aussi que les aides fédérales lors de la crise sanitaire ont été bien plus importantes que pour la crise énergétique. "Si on me demande mon avis et je sais que c’est complexe ce que je vais dire. La crise de l’énergie (et l’inflation) est beaucoup plus grave que la crise du Covid en termes de conséquences immédiates, sur le plan économique, sur la vie des ménages. On ne peut pas comparer les deux crises, mais j’ai envie de dire : il faut beaucoup plus pour l’énergie en aides immédiates."

Quand on ne décide pas d’investir en amont, préventivement, on dépense beaucoup d’argent pour réparer

"Pour certains, l’aide est insuffisante et en même temps le gouvernement dépense beaucoup d’argent. Alors, nous, on vient avec notre Pacte logement-énergie (qui repose sur l’isolation des logements en commençant par ceux habités par les familles subissant la pauvreté et celles issues de la classe moyenne inférieure). Ce n’est pas facile. Je ne suis pas de celles qui disent : il n’y a qu’à". Pour le financement massif dans la rénovation des logements, Christine Mahy se demande pourquoi certains investissements (plan de relance, digitalisation) ne sont pas réorientés dans ce sens.

Autre exemple de politique de prévention qu’elle aimerait voir évoluer, elle concerne le sans-abrisme. "Mettre en place un dispositif qui fait que dès que quelqu’un est dans la rue, dans les 15 jours il est pris en charge, parce qu’on sait qu’il faut aller très vite […] Mais prévenir demande d’investir. Ça veut dire qu’il faut mettre le paquet sans démanteler tout ce qui se fait de palliatif pour l’instant (abris de jour ou de nuit, ndlr) […] Moi je suis sûre que si on voyait diminuer le nombre de sans-abri dans les rues, ça redonnerait conscience aux citoyennes et citoyens dans le fait que...tiens, on a décidé de s’attaquer à quelque chose et ça marche. Et ça sa joue sur le moral d’une société."