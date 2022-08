Christine interprète des concerts en langue des signes : "L'accessibilité, c'est un droit"

Vous ne la connaissez pas et, pourtant, Christine enchaine les festivals et les concerts.

Christine est chantsigneuse : elle traduit les paroles de chanson en langue des signes. "Je suis sur scène, à côté de l’artiste et je traduis tout, y compris "Allez, on tape dans les mains" ".

Tous les artistes n’acceptent pas qu’une chantsigneuse vienne sur scène avec eux mais ceux qui acceptent sont généralement enthousiastes. "Orelsan, c’était un rêve, c’était stressant et c’était vraiment super. Il s’est vraiment intéressé à ce qu’on faisait, on a été super bien intégrés."

Cette ancienne logopède s’est lancée dans l’interprétariat en langue des signes par hasard et aujourd’hui, elle trouve énormément de sens dans son métier. "L’accessibilité, c’est un droit. Aller au concert, au cinéma, au théâtre. Chacun a le droit d’avoir accès aux choses dans sa langue."

"On a plus de liberté, on peut danser, bouger, mettre du mouvement dans l’interprétation."