Christine, infirmière à domicile : "Réduire la qualité des soins par manque de temps, c’est inadmissible "

C’est la raison pour laquelle le secteur des soins à domicile se mobilise ce mercredi 24 mai. Distribution de tracts, dans plusieurs gares de Wallonie et de Bruxelles, et conférence de presse. Les infirmiers et infirmières à domicile attirent votre attention sur leur quotidien pressé. Leur secteur a en effet choisi cette journée pour (re) demander un refinancement.

Ce mardi, ces professionnels des soins à domicile poursuivent leur action entre 11 et 13 heures au carrefour Arts-Lois, à quelques mètres du cabinet du ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke. Ces soins infirmiers à domicile sont en effet financés au niveau fédéral (INAMI).

Depuis plusieurs années, les soins à domicile sont sous pression. Plus d’actes, en moins de temps… En 2010 déjà, le KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé, indiquait dans son rapport la nécessité de réformes, précisant : "Deux changements sociétaux majeurs doivent être considérés. D’abord, la réduction de la durée de séjour hospitalière, qui cause un transfert d’un certain nombre d’activités infirmières spécialisées et techniques (exigeant des qualifications particulières) à l’environnement du domicile. Ensuite, les principaux changements démographiques caractérisés par le vieillissement de la population et un besoin accru de soins chroniques dans l’environnement familial."