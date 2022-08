Christine and the Queens réagit aux critiques sur sa consommation de cannabis

Christine and the Queens a poursuivi en rappelant à sa communauté qu’on ne connaît pas les gens à travers un téléphone et a donné des précisions sur Redcar. "On va modérer un peu plus la page de façon à ce que j’ai du plaisir à m’exprimer, à communiquer avec les gens qui sont intéressés par mon projet. Ne présupposez pas que vous connaissez quelqu’un parce que vous le voyez sur Tiktok. Redcar, comme toutes mes constructions poétiques et philosophiques, est une construction poétique et philosophique qui m’aide à devenir. Je ne suis pas dans le marketing, je ne suis pas dans une image lisse, je ne suis pas dans le mensonge. Je suis un artiste. Vous pensez que ça peut le faire ou ça va être moyen ? Vous me le dites. En tout cas, je vous aurais dit ce que je pense."

Redcar est donc plus qu’un personnage, plus qu’un alter ego. C’est une construction identitaire. "Je me genre au masculin depuis un an maintenant. Un peu plus officiellement dans ma famille et dans mon intimité ces derniers mois. C’est un processus assez long.", a déclaré l’artiste.