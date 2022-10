Christine and the Queens qui devient Redcar : cela change-t-il aussi sa musique ?

Héloïse Adélaïde Letissier de son vrai nom, a habitué son public à des changements de nom de scène successifs. De Christine and the Queens en 2014, il a raccourci son nom en Chris en 2018 pour son 2e album et se fait désormais appeler Redcar.

Depuis août 2022, son nom se genre désormais au masculin. Une annonce faite peu de temps avant la sortie de son nouveau disque, dont la date a finalement été repoussée en novembre pour cause de blessure. Mais cette métamorphose se traduit-elle aussi musicalement ? Rudy Léonet n'y croit pas à l'écoute du titre Rien dire : "On le sent bien, on a été rechercher les vieilles disquettes du premier album qui avait révélé un talent totalement original, qui avait marqué son époque".