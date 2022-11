Christine and the Queens, Prince, Cat Stevens… Ces artistes qui ont changé de nom de scène

Ne l’appelez plus Christine and the Queens, mais Redcar : changer de nom d’artiste dans la chanson est un exercice courant, de Prince à Cat Stevens, parfois risqué, même si les réseaux sociaux changent la donne.

"Alors que je travaillais si dur et seul […] les voitures rouges (red cars en anglais) qui passaient ponctuaient chacune de mes belles pensées", écrit l’artiste dans ses notes d’intentions. Qui se genre donc désormais au masculin et confie sur ses réseaux sociaux se voir comme "trans".

Et d’ajouter une couche de mystère en associant ces visions de voitures à des "signes" envoyés par sa mère, récemment disparue, dans une interview au quotidien britannique The Guardian.

Vendredi paraît un album Les adorables étoiles, prologue en français d’une suite attendue en anglais. Sortie précédée de deux concerts au Cirque d’Hiver à Paris en milieu de semaine, écrin d’une performance viscérale et ésotérique, destinée aux fans ultimes.

On peut faire un parallèle avec Bowie qui s’était créé des personnages, Ziggy Stardust, Aladdin Sane ; Redcar est dans cette logique et je parie que dans un an ou deux, un album ou deux, l’artiste changera encore, ne sera pas Redcar toute sa vie.

Décrypte pour l’AFP Christian Eudeline, rédacteur en chef du magazine français Vinyle & Audio.

Redcar n’en est pas à sa première réincarnation. L’album inaugural, Chaleur humaine en 2014 sous le nom Christine and the Queens, lui ouvre les portes du succès, bien au-delà de la France, son pays natal (USA, Royaume-Uni, etc). Le suivant s’appelle tout simplement Chris, sa nouvelle identité en 2018.