Christine and The Queens invite Madonna sur trois titres de son prochain album

La tracklist de l'album "Paranoïa, Angels, True Love"



01. Overture

02. Tears can be so soft

03. Marvin descending

04. A day in the water

05. Full Of Life

06. Angels crying in my bed (feat. Madonna)

07. Track 10

08. Overture (feat. Mike Dean)

09. He's been shining for ever, your son

10. Flowery days

11. I met an angel (feat. Madonna)

12. True love (feat. 070 Shake)

13. Let me touch you once (feat. 070 Shake)

14. Aimer, puis vivre

15. Shine

16. We have to be friends

17. Lick the light out (feat. Madonna)

18. To be honest

19. I feel like an angel

20. Big eye