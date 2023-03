Christine and the Queens fait son retour avec "To be honest", un nouveau single en forme de ballade

Dans le 8/9, Bruno Tummers nous présente To be honest, le nouveau single de Christine and the Queen, qui fait son retour en revenant aux fondamentaux.

On l’avait découverte en 2015, avec son tout premier album Chaleur humaine, dont la chanson Christine connaîtra un très grand succès qui la mènera sur la scène de Forest National.

Depuis elle avait perdu tout le monde à force de se chercher. Elle s’est d’abord appelée Chris pour son deuxième album en 2018 avant de changer encore de nom de scène en se faisant appeler Redcar. Elle a aussi changé plusieurs fois d’univers musical, et son dernier album s’est complètement planté.

Cette fois, elle reprend le nom de Christine and the Queens et revient au son de ses débuts avec une ballade à la progression mélodique très réussie, To be honest.

L’album sortira en juin avec un atout dans sa manche puisqu’elle a collaboré avec Madonna sur trois de ses titres, avec qui elle a déjà partagé la scène.