Christine and the Queens a voulu arrêter de vivre : "Je ne comprenais pas pourquoi j’étais né dans ce corps"

Christine and the Queens a sorti son nouvel album "Paranoïa, Angels, True Love" ce vendredi. Pour l’occasion, il a accordé une interview au journal Le Monde, dans laquelle il aborde la conception de son album et sa transidentité.

L’année passée, peu de temps après la mort de sa mère, le chanteur a compris qu’il était un homme et a réalisé qu’il avait enfoui ce qu’il ressentait toute sa vie. Pourtant, la dysphorie de genre l’a toujours suivi. "Avant de commencer à faire de la musique, j’ai vraiment pensé à arrêter de vivre, parce que je ne comprenais pas pourquoi j’étais né dans ce corps", a-t-il avoué. C’est pour cette raison qu’il a façonné le personnage de Christine. Si l’incarner l’a un peu aidé, il ne se sentait toujours pas autorisé à être la personne qu’il désirait être.

En faisant sa transition, il s’est rendu compte à quel point il avait besoin d’être lui-même pour bien chanter et se connecter à sa musique. Lorsqu’il a révélé sa transidentité au public, il a eu l’impression d'enfin trouver sa voix. "Mon registre est désormais plus fidèle à qui je suis, je me sens plein de moi-même", a-t-il expliqué, avant d’ajouter : "Ce qui m’intéresse, c’est de chanter avec le cœur, comme le faisait Freddie Mercury. Cela donne une texture à l’interprétation, une exquisité à la voix et à des mélodies enrichies de complexité harmonique".