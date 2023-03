Christina Ricci, un jour menacée pour avoir refusé une scène de sexe, se réjouit de l'évolution de la situation pour les jeunes actrices

L'interprète de Mercredi dans le film "La Famille Addams" de 1991 affirme avoir vécu des tournages difficiles, à cause de scènes qui lui étaient imposées quand elle était jeune.

Invitée sur le plateau de l'émission américaine The View, Christina Ricci a évoqué ses débuts de carrière difficiles. Comme l’a retranscrit EW, elle trouve que l’industrie a beaucoup changé en positif. Elle l’a remarqué en jouant aux côtés de jeunes actrices dans des séries récentes, notamment Yellowjackets.

"C’est vraiment super. Nous, les actrices plus âgées, en parlons tout le temps. C’est incroyable de voir que la nouvelle génération n’a pas nécessairement à subir les mêmes choses que nous", a-t-elle déclaré. Désormais, les actrices ont la possibilité de refuser de jouer une scène ou d’être entièrement nue, ce qui n’était pas vraiment faisable à son époque. Elle a révélé avoir déjà été menacée par une production car elle refusait de tourner une scène de sexe.

"Elles peuvent se fixer des limites que nous n’avons jamais été autorisées à franchir. On m’a déjà menacé de me poursuivre en justice parce que je ne voulais pas tourner une scène de sexe d’une certaine manière. Les choses ont vraiment changé, ça fait plaisir à voir".

L’actrice estime que les coordinateurs d’intimité sont devenus indispensables aujourd’hui. Ce métier a été créé dans le but d'éviter les abus, comme ceux qu’a vécus Christina Ricci. Il permet aussi de mettre les acteurs en confiance et donc de rendre les scènes plus crédibles.