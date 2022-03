Christina Ricci dans la série Famille Adams de Tim Burton, «Mercredi»

Christina Ricci incarnera un nouveau rôle dans " Wednesday ", la première série de Tim Burton qui sortira dans le courant de l’année 2022.

La série, dérivée de "La famille Addams" se concentre sur la fille de Gomez (Luis Guzmán) et Morticia (Catherine Zeta-Jones). Mercredi (Jenna Ortega) entre à la Nevermore Academy et tente tant bien que mal de s’intégrer tout en enquêtant sur plusieurs meurtres. Et qui de mieux que Christina Ricci pour rejoindre le casting, elle qui, encore enfant, avait déjà prêté ses traits à la jeune fille au visage impassible dans les films de Barry Sonnenfeld sortis au début des années 90. Cette fois, elle incarnera un nouveau personnage qui sera passionnant mais sur lequel le mystère plane toujours.