Christina Aguilera : un nouveau clip de "Beautiful" dénonce l’effet sur les enfants des standards de beauté actuels

Christina Aguilera a sorti un nouveau clip pour son titre "Beautiful" afin de souligner les standards de beauté irréalistes auxquels les enfants sont exposés.

Vingt ans après la sortie du morceau "Beautiful" dans lequel Christina Aguilera chante la singularité de chacun(e) et l’importance de s’aimer soi-même, la chanteuse a publié une nouvelle version du clip. Dans cette version moderne, on peut voir des jeunes filles maquillées faire des selfies devant une lampe annulaire afin de plaire à leurs abonnés sur les réseaux, une autre complexer sur sa poitrine et une autre encore sur son poids. Toutefois, les filles ne sont pas les seules à être soumises à ces standards de beauté irréalistes et le clip le démontre notamment par le biais d’un jeune garçon assez frêle qui semble envier l’homme musclé à côté duquel il se tient.

À la fin de la chanson dont les paroles sont inchangées, les mêmes enfants s’en vont s’amuser dans un parc. S’amuser étant la seule chose à laquelle ils devraient penser.

Avec ce nouveau clip, Christina Aguilera se penche sur l’influence des réseaux sociaux sur les enfants. Un intérêt pour leur santé mentale qui lui a valu de nombreux remerciements de la part de ses fans ainsi que des félicitations.