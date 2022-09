Christina Aguilera raconte sa lutte pour... garder son nom !

Si "Christina Aguilera" est un nom que l’on connaît bien, la star planétaire qui le porte aurait pu être connue sous un pseudo.

Lorsqu’elle débute sa carrière avec le fameux "Genie In A Bottle", Christina Aguilera vient de gagner une bataille pour garder son nom. En effet, "Aguilera" n’étant pas facile à prononcer, aurait pu être remplacé par une des alternatives qu’on lui a proposées. "Vous savez, c’est un nom qu’on a essayé de m’enlever à de nombreuses reprises en montant dans ce business. Ce n’est pas le nom le plus facile à prononcer pour tout le monde. Il a même été beaucoup massacré. Mais je préfère ne pas répéter les mauvais noms que j’aurais pu porter.", a exprimé la chanteuse.

La jeune Christina était en fait bien décidée à ne pas tourner le dos à son héritage culturel. Fière de ses origines, son dernier album est d’ailleurs intitulé "Aguilera" et tous les titres qui le composent sont en espagnol. D’après l’interprète de "Somos Nada" : "C’était hors de question que je porte un autre nom, je suis Aguilera et je suis fière d’où je viens. Mon père est originaire d’Equateur. C’est authentique et important pour moi. Pourquoi ne pas boucler la boucle et clore sur un nom, mon nom."