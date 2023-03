Christina Aguilera lance sa marque de lubrifiant et appelle les femmes à assumer leur sexualité

Christina Aguilera a longtemps été hypersexualisée. Lassée des commentaires sur son physique, elle a utilisé la musique pour se réapproprier son image. Dans Stripped, un de ses albums les plus connus, elle dévoile qui elle est réellement et lève les tabous sur sa sexualité.

Ce n’est donc pas une grande surprise si la chanteuse a lancé Playground, une marque de lubrifiant. Interrogée par le magazine People, elle s’est confiée sur son rôle en tant que cofondatrice. "Il s’agit d’une progression très naturelle pour moi. J’espère inspirer les femmes se sentir à l’aise à parler de leurs expériences et à assumer leur corps et leur sexualité".

Elle ne comprend pas les tabous qui existent autour de la sexualité. Elle pense que la société met trop de pression sur les femmes, qui se sentent moins libres de s’exprimer sur la leur. "C’est très intéressant parce que, si l’on y réfléchit bien, on n’hésite pas à aller dans un magasin pour acheter de la crème hydratante pour notre visage ou un produit pour nos cheveux. Mais nous n’accordons pas vraiment le temps et l’attention nécessaires à nos vagins, alors qu’ils ont eux aussi besoin d’amour et de soins supplémentaires".

Âgée de 42 ans, Christina Aguilera estime suffisamment connaître son vagin et les zones de plaisir. L’artiste est persuadée qu’avoir une sexualité épanouie apporte plus de bien-être. Et pas besoin d’un partenaire pour prendre du plaisir. "Apprenez à vous connaître tôt pour mener une vie plus agréable", conseille-t-elle.

