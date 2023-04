Christina Aguilera dénonce la différence de traitement lors de sa tournée avec Justin Timberlake

Pour fêter la sortie de leurs albums Stripped et Justified, Christina Aguilera et Justin Timberlake avaient organisé en 2003 une tournée ensemble, avec les Black Eyed Peas en première partie.

Invitée du podcast Call Her Daddy, Christina Aguilera s'est confiée sur les collaborations qui l'ont marquée le plus. Elle est revenue sur la tournée coorganisée avec Justin Tumberlake, pour laquelle elle garde des souvenirs mitigés, comme le relève Unilad. Elle est longtemps restée choquée par la différence de traitement entre elle et Justin Timberlake à l'époque. "Il y avait vraiment deux poids, deux mesures", a-t-elle expliqué.

Les fans la comparaient beaucoup au chanteur, acceptaient tout ce qu'il faisait, mais la critiquaient toujours elle. "Je me disais, pourquoi pour lui c'est ok mais pas pour moi ?", se demandait-elle. Un ressenti partagé par Alex Cooper, la créatrice du podcast : "Quand on te compare avec un homme qui fait exactement la même chose que toi, tu te rends compte que toi, on te traite de salope, alors que lui c'est juste le mec parfait".

Christina Aguilera a d'ailleurs beaucoup souffert du jugement des autres. "C'était difficile de faire de la musique et de faire quelque chose que l'on aime, puis que quelqu'un dise quelque chose de si négatif dessus", a-t-elle déclaré, comparant cette sensation à un poing que l'on reçoit en pleine figure.

La chanteuse a souvent été la cible de critiques sexistes car elle abordait sa sexualité sans tabou à travers ses chansons. Il s'agit d'un sujet important à ses yeux, qui fait partie d'elle. Voilà pourquoi elle a voulu le mettre en avant : "J'ai senti qu'il y avait beaucoup de honte et de peur autour de ce sujet... Alors j'ai voulu montrer qui j'étais et créer un espace sûr pour que tout le monde se sente à l'aise - et que cela devienne une simple conversation".