Christie’s renonce à vendre aux enchères un squelette de tyrannosaure à Hong Kong

La maison d’enchères Christie’s a annoncé lundi l’annulation de la vente controversée d’un squelette de tyrannosaurus rex à Hong Kong, le propriétaire ayant à la place décidé de le louer à un musée.

Le squelette de 1.400 kilos, surnommé "Shen", devait être mis aux enchères à partir de vendredi, selon Christie’s, qui n’avait fourni aucune estimation du prix ni l’identité du vendeur. "Le consignataire a maintenant décidé de louer le spécimen à un musée pour qu’il soit exposé en public", a indiqué la société dans un communiqué à l’AFP.

Des paléontologues avaient critiqué cette vente, et des doutes avaient également émergé quant au degré d’authenticité du fossile.

Shen, qui mesure 4,6 m de haut pour 12 m de long, est un mâle adulte ayant vécu il y a environ 67 millions d’années. Il avait été découvert en 2020 dans l’Etat américain du Montana.

Selon le New York Times, les documents de vente ne précisaient pas clairement que Shen a été partiellement reconstitué à l’aide de répliques d’os provenant d’un autre dinosaure. Or, toujours selon le New York Times, des ressemblances ont été remarquées entre le crâne de Shen et celui de Stan, un autre tyrannosaure adjugé en 2020 par Christie’s pour 31,8 millions de dollars. Et le titulaire des droits de propriété intellectuelle sur Stan, le Black Hills Institute of Geological Research, a révélé que le propriétaire de Shen lui avait acheté des répliques du squelette de son dinosaure.