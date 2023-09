Christie Morreale (PS) : "Le guide EVRAS est appelé à évoluer"

Ce mercredi, "QR le débat", revenait sur les tenants et aboutissants des animations EVRAS. EVRAS, c’est l’acronyme qui désigne l’Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle.



L’objectif, c’est d’animer des élèves de 6ème primaire et de 4ème secondaire à raison de 2 heures par an chacun en fonction de leur questionnement.

Toutefois pour le secrétaire général de l’UFAPEC, l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique, Bernard Hubien, certaines formulations sont à retravailler. "Loin de moi de dire que ce guide n’est pas un bon outil. Néanmoins, nous avons exprimé nos réticences sur certaines expressions du guide. A la page 288 notamment, on peut lire ‘reconnaître qu’il faut prêter attention à ce que les sextos ne sont pas une pratique problématique s’ils sont faits en accord et dans le respect avec l’autre.’ Cela nous semble prématuré dans la mesure où c’est source de harcèlement et de phobie scolaire. Donc l’écrire de cette manière pour des 12-14 ans sans mettre en évidence tous les dangers que la diffusion des sextos peut entraîner nous semble problématique."