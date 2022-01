Christie Morreale à Jeudi en Prime : les maisons de repos appartenant à Orpea en Wallonie ciblées par des inspections

Pour la ministre, "il faut être intransigeant". Pour elle, dans les maisons de repos, le meilleur côtoie le pire. La Région wallonne compte 600 maisons de repos dans lesquelles, pour la ministre, "il faut distinguer le bon grain de l’ivraie". "Il y a dans les maisons de repos le pire et le meilleur qui parfois se côtoient. Certaines ont des conditions extrêmement bonnes, et il faut aussi saluer les personnes qui, depuis deux ans, se défoncent dans ce secteur-là, que l’on ne voit pas souvent mais qui sont des gens remarquables", souligne la ministre.

Quand on demande à la ministre s’il ne faudrait pas revoir les normes d’encadrement et donner plus de moyens au secteur des maisons de repos, la ministre répond que "sous cette législature, on n’a jamais autant donné aux maisons de repos". Pour la ministre, elles en avaient besoin. Les personnes les plus dépendantes ont reçu d’encadrement supplémentaire. "Des logos, des kinésithérapeutes ont été engagés. On a mis des médecins coordinateurs dans chaque maison de repos. On a créé des liaisons. On a des équipes mobiles, des psychologues qui passent", explique la ministre qui chiffre à 260 millions d'euros en Wallonie, les moyens mis pour ce secteur et celui de l’aide aux personnes.

Quant aux maisons de repos gérées par le privé, comme c’est le cas pour Orpea, avec des objectifs financiers de rentabilité et de rendement pour les actionnaires, Christie Morreale rappelle que pendant la crise, toutes les aides Covid ont été conditionnées. Il y a eu des moyens supplémentaires "moyennant le fait qu’il n’y ait pas d’augmentations de tarif, pas de licenciement de personnel et pas de dividendes donnés dans les maisons de repos privées".

Pour la ministre, il faut aussi de la nuance. "Ce ne sont pas toujours des cas de maltraitance qui sont dans des groupes uniquement privés", dit-elle. Les risques existent aussi dans les maisons de repos gérées par l’associatif, par exemple. Mais, dit la ministre, "il y a un risque qui me semble plus important là où il y a un profit à tous crins".