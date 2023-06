Christian Zacharias propose un supplément d'âme à la Bach

Bach n’est pas un compositeur qu’on associe spontanément à Christian Zacharias, même si les plus anciens se souviendront que, dans les années 90, le pianiste allemand avait enregistré un disque de préludes du Clavier bien tempéré sans les fugues correspondantes. Pourtant, les qualités de coloriste et le raffinement qu’il a démontrés dans le classicisme (Haydn ou Mozart), mais parfois même dans Scarlatti, laissaient deviner que les retrouvailles pourraient être fructueuses.

Confirmation avec ce très bel album réunissant trois des Suites françaises (BWV 813 en ut mineur, BWV 814 en si mineur et BWV 816 et sol majeur) et la partita en la mineur BWV 827. Loin de tout effet démonstratif, Zacharias joue la carte de la simplicité et de la fluidité – un peu à la façon d’un András Schiff dans le même répertoire – et le résultat, joué ici sur le grand Steinway Manfred Bürki de 1901 qu’il affectionne particulièrement, est superbe. Ce Bach chante et touche directement l’âme.

CD MDG/Outhere