Christian Renonciat, Le Grain des Choses, à la Galerie La Forest Divonne

Les choses sont des contenants qui ne recèlent aucun secret, aucun mystère. L’enveloppe a une portée symbolique, mais elle ne contient aucun message. Les tableaux sculptés de Christian Renonciat ne sont pas des natures mortes ou des vies silencieuses. Ils sont des invitations à toucher du regard la matérialité d’une chose et à la transformer en objet poétique. La mission de Francis Ponge croise l’éthique du sculpteur. La madeleine de Proust et les correspondances baudelairiennes entre les sens sont aussi des références littéraires que l’artiste ne désavoue pas. Le créateur invite le spectateur à sortir du temps et à établir des connexions sensorielles entre la vue et le toucher suscitées par ses souvenirs et ses réminiscences de la chose vue.

Le Grain des Choses, Christian Renonciat, Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, jusqu’au 4 mars.

Christian Renonciat est au micro de Pascal Goffaux.