Christian Prudhomme rend hommage à Gilbert : "Un exemple de courage, un coureur que tout le monde aime"

Les hommages à Philippe Gilbert ont animé la matinée ce dimanche au départ de Paris-Tours, dernière course professionnelle de notre champion. Parmi les personnalités qui ont salué le Remoucastrien, il y avait également le patron d’ASO Christian Prudhomme. Le boss du Tour de France a tenu à remercier Gilbert pour sa carrière en lui offrant un cadeau à sa sortie du bus avant le départ de la course.

"C’est un coureur que tout le monde aime", a réagi Prudhomme au micro de Jérôme Helguers. "C’est un très grand palmarès, une longévité formidable et puis c’est quelqu’un de très sympa qu’on a envie de revoir dans les mois ou les années qui viennent. On avait envie de lui offrir un cadeau, il y aura un cadeau officiel sur le podium mais on voulait aussi faire quelque chose pour lui. En plus, tout a commencé pour lui sur Paris-Tours, c’est la 1e grande course qu’il a gagnée, en 2008 et en 2009. Il a gardé pendant toutes ces années cette capacité d’attaque, cette fraîcheur, cette spontanéité."