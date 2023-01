Christian Prudhomme : "Hâte de voir une bagarre entre Remco Evenepoel et Tadej Pogacar à Liège-Bastogne-Liège"

Pour les amoureux de cyclisme belge, il sera difficile de faire mieux que le triplé de l’an dernier sur la Doyenne. "Pour nous les Français, une victoire tous les 20 ans ça nous irait bien, on ne demande pas les trois premières places", sourit CPH. "Mais c’est vrai que vous avez fait fort avec aussi Dylan Teuns vainqueur de la Flèche Wallonne, puis le triplé (Evenepoel, Hermans, Van Aert) sur Liège-Bastogne-Liège… Je vous souhaite le meilleur et je pense vraiment que les grandes nations de cyclisme doivent avoir des champions. C’est formidable pour la Belgique mais il faut que l’Italie retrouve des champions, il en faut en Espagne, aux Pays-Bas, en France… Et il faut aussi que les pays qui ont des racines soient devant. A l’amorce de la pandémie en 2020, s’il n’y avait pas eu des pays de tradition cycliste, je ne suis pas sûr qu’il y aurait eu la moindre course. Il ne faut pas oublier ces racines-là. Mais évidemment il faut essayer de développer partout. J’espère que Biniam Girmay va confirmer sa victoire de Gand-Wevelgem et sa victoire d’étape au Giro dans des Classiques qui lui conviennent. Des champions dans des grands pays, la Belgique c’est le cœur du cyclisme donc on ne peut que s’en réjouir quand on aime le vélo."

"Un terrain pour les champions qui aiment attaquer de loin"

Concernant le parcours de Liège-Bastogne-Liège, l’organisateur détaille les petits changements et se réjouit de voir la course s’ouvrir, peut-être : "Les coureurs ne monteront pas jusqu’au sommet de la Redoute, dont on a vu la force dans l’attaque d’Evenepoel au printemps dernier. Mais derrière, il y a une autre ascension qui n’est pas répertoriée officiellement pour monter vers Cornémont qui va certainement jouer et ensuite il y a les Forges qui reviennent, et puis bien sûr la Roche-au-Faucon. En gros, on a là un terrain fait pour les champions d’aujourd’hui qui aiment attaquer de loin. Ce qui nous va très bien !" ajoute Christian Prudhomme.

Concernant la Flèche Wallonne et son départ à Herve, comme en 2020 déjà, Christian Prudhomme a tenu à remercier les organisateurs locaux : "Ce n’était vraiment pas facile cette année-là, dans des conditions tout à fait particulières, quasiment sans public notamment. Là ce sera évidemment très différent, on a l’habitude du monde à Herve, on a l’habitude des grands événements avec la Cavalcade à laquelle j’avais d’ailleurs promis d’assister il y a quelques années, je vais confirmer ma promesse de passer au lendemain de Paris-Roubaix, pour le lundi de Pâques. Mais plus sérieusement oui on est dans une commune qui aime le vélo, évidemment, et c’est la moindre des choses de revenir dans des conditions heureusement différentes, après la pandémie pour dire merci aux gens qui ont aidé et qui ont fait que les courses ont pu vivre en 2020."

Pour terminer, le patron du Tour a évidemment une nouvelle fois été interrogé sur un prochain passage du Tour de France à Liège et notamment la possibilité imaginée par certains de voir un contre-la-montre s’organiser sur le circuit de Spa-Francorchamps. Christian Prudhomme s’en est sorti avec son habituel sourire et son sens de la formule en indiquant qu’il avait entendu parler d’un coureur belge spécialiste du contre-la-montre qui se défendait sur tous les terrains… mais dont il avait oublié le nom. Allô, monsieur Remco ?