Christian Prudhomme, directeur du Tour comblé par le succès populaire : "Mais on devra prendre des mesures concernant le public"

C’est déjà l’heure des bilans sur le Tour de France alors que les coureurs sont attendus par une dernière étape plus relax dans les rues de Paris ce dimanche. Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, s’est réjoui de ces trois semaines de spectacle sur la Grande Boucle et tire son chapeau au vainqueur final Jonas Vingegaard.

"C’est la confirmation d’un grand champion, d’un grand talent. Il n’est pas si froid qu’on le dit. J’ai envie de dire que ce sont ses lunettes de mouche (sic) qui donnent cette impression", a lâché Prudhomme au micro de Jérôme Helguers.

"On rêvait du combat entre Vingegaard et Pogacar. On l’a eu", a-t-il ajouté. "Pendant quinze jours, c’était incroyablement serré. Certains m’ont dit 'ça va être le Tour le plus serré de l’histoire'. Puis il y a eu ce contre-la-montre avec des écarts impressionnants et étonnants qui ont été creusés. Le lendemain on a eu cette défaillance de Pogacar qui a sans doute expliqué ce qu’il s’était passé la veille. Est-ce que sa fracture du poignet a joué ? Sans doute", pense Prudhomme, conquis par la réaction du Slovène ce samedi.

"Il a montré au Markstein qu’il avait l’intention d’être là. Avez-vous vu sa rage ? ! Ce n’était pas simplement de la joie sur la ligne d’arrivée."