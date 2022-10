Christian Prudhomme décortique le parcours du Tour de France 2023 : "Si vous ne grimpez pas bien, vous ne pouvez pas gagner"

Un grand retour aussi, celui du Puy de Dôme, ce volcan endormi en plein Massif central au-dessus de Clermont-Ferrand, absent depuis 1988, va faire vibrer à nouveau les fans : "C’est un retour avec beaucoup d’émotions. Le Puy du Dôme, ce sont les racines du tour de France, c’est tout sauf un hasard. Je remercie toutes les autorités qui ont rendu ce retour possible mais la seule condition : pas de public dans les 4 derniers kilomètres. Pour monter, il n’y aura que les coureurs et l’organisation. La route fait 3,50 mètres de large, s’il y a du public c’est impossible."

Avec ces nombreux kilomètres dans les grands massifs, Prudhomme ne s’en cache pas, le Tour est taillé pour les purs grimpeurs : "Le Tour est toujours fait pour un grimpeur quoi qu’on en dise. Je rêverais qu’on retrouve comme il y a 60 ans un véritable affrontement entre les purs rouleurs qui résistent en montagne et les grands grimpeurs qui ne sont pas bons au contre-la-montre. Ça n’est plus le cas mais ça reviendra peut-être. Si vous ne grimpez pas bien, vous ne pouvez pas gagner le Tour de France."

Avec un seul chrono (trop peu pour attirer un certain Remco Evenepoel ?) et les rumeurs envoyant Pogacar et Jonas Vingegaard au Giro, Prudhomme reste serein et éteint l’incendie avant même l’arrivée des pompiers. "Méfiez-vous des rumeurs. Moi j’ai plutôt entendu que Pogacar voulait prendre sa revanche, je l’ai déjà entendu moult fois. Vingegaard va naturellement défendre son titre. Ça me paraît l’évidence au mois d’octobre, je pense que ça le sera aussi en juillet s’ils ne sont pas blessés."

Le Tour de France 2023, cette 110e édition, se déroulera du 1er au 23 juillet prochain et démarrera depuis le Pays basque.