Christian Prud’homme : "van Aert est un sacré beau maillot jaune, il trouvera l’ouverture"

Avec ses trois deuxièmes places, le maillot jaune a des faux airs de Raymond Poulidor. "Raymond a gagné beaucoup de course et Wout aussi", tempère le directeur du Tour de France au micro de Jérôme Helguers, envoyé spécial de la RTBF.



"Je n’ai pas en mémoire, un coureur qui fasse trois fois deuxième sur les trois premières étapes du Tour de France. En tout cas, Wout van Aert est un sacré beau maillot jaune. Il arrive sur un terrain qui est le sien avec les monts du Boulonnais, les pavés et une arrivée pour puncheur à Longwy. La logique voudrait qu’il garde son maillot quelques jours, au moins jusqu’à la fin de la semaine. C’est un maillot jaune de très grande qualité et je pense qu’il trouvera l’ouverture pour passer de la deuxième à la première place un jour ou l’autre".