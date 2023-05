Christian Loriaux : "On doit trouver plus de performance sur la Hyundai, il n'y a pas photo"

L'ingénieur belge Christian Loriaux a assisté, dépité, aux mésaventures de Thierry Neuville sur les routes du Rallye du Portugal dimanche. Victime d'un problème de turbo, le pilote Hyundai a disputé les quatre spéciales au programme de la journée au ralenti, et a ramené la voiture à l'arrivée avec une cinquième place à la clé.

Ses coéquipiers Dani Sordo et Esapekka Lappi ont respectivement terminé aux deuxième et troisième places, mais les Hyundai i20 N Rally1 n'ont rien pu faire face à la domination de la Toyota GR Yaris Rally1 de Kalle Rovanpera.

"On a eu un problème de turbo samedi soir après la spéciale, probablement un problème de lubrification, détaille Christian Loriaux au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Portugal. On a changé le turbo, et cela n'a pas dû se passer comme prévu. On pense qu'un tuyau était mal reconnecté, ou qu'il y avait un défaut d'un connecteur hydraulique. Il s'agit probablement d'une erreur humaine, mais on doit tout de même vérifier les pièces, il se peut qu'une pièce soit défectueuse. Ce n'était pas un rallye facile pour Hyundai, les adversaires étaient forts. Ce qui était bien, c'est qu'avant les soucis de Thierry, on semblait faire preuve de fiabilité avec nos voitures aux 2e, 3e et 4e places. On doit trouver plus de performance, il n'y a pas photo. D'ici la Sardaigne, on peut travailler sur la suspension, les amortisseurs, les ressorts, nos options de géométrie... Il y a quand même des choses à faire au niveau du réglage de nos voitures, et il faut essentiellement travailler sur sa stabilité."