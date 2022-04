Christian Lee Hudson : sublime "Quitters", ode folk Californienne

On est un peu passé à côté de sa sortie le 1er avril dernier mais il nous paraissait presque indispensable de vous faire découvrir, si ce n’est déjà fait de votre côté, le dernier album du californien Christian Lee Hudson, sobrement intitulé "Quitters".

Repéré en 2020 avec son premier album "Beginners", cet auteur-compositeur-interprète s’entoure de la jeune prodige Phoebe Bridgers et de Conor Oberst (Bright Eyes) à la production et pose sa voix sur ce qui ressemble à l’un des albums indie-folk les plus éblouissants et importants de cette année 2022, dévoilant par la même occasion tout son talent d’écriture.