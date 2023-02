Christian Horner persiste et signe malgré les deux titres de Max Verstappen : "Il n'y a pas de N.1 ou de N.2 chez Red Bull"

Même si le Champion du Monde Max Verstappen arbore fièrement le N.1 sur sa RB19, Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, assure qu'il n'y a pas de N.1 ou de N.2 au sein de son équipe. Sergio Pérez, qui espère être en mesure de lutter pour le titre, peut donc être rassuré !

Du côté de l'équipe basée à Milton Keynes, on essaie avant tout de garder le même niveau de compétitivité malgré l'amende de sept millions de dollars et la réduction de 10% du temps de développement en soufflerie infligés l'an dernier pour avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021.

"Cette pénalité sera handicapante, c'est sûr, a avoué Christian Horner au micro de Gaëtan Vigneron, l'envoyé spécial de la RTBF à Bahreïn, où ont débuté jeudi les essais d'avant-saison de Formule 1. On doit s'adapter pour être plus efficaces et minimiser son impact. C'est un nouveau challenge, mais nous sommes tous très motivés à l'idée de le relever. Dans notre équipe, il n'y a pas de N.1, ni de N.2. Les objectifs sont clairs pour nos pilotes, et nous, nous devons leur donner la possibilité de défendre leurs chances. Et c'est ce qu'ils font en piste qui déterminera leur ordre dans le classement."

"Mon objectif, c'est de faire un nouveau pas en avant et de franchir un palier, a pour sa part affirmé Sergio Pérez. J'ai terminé à la troisième place du championnat l'an dernier, et je veux terminer encore plus haut cette saison. J'ai besoin de plus de constance pour lutter pour le titre. J'essaierai toujours de me battre pour ça, je me prépare le mieux possible et je donne le meilleur de moi-même."