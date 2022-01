Christian Eriksen s'entraîne avec les jeunes de l'Ajax... avant de signer son grand retour à Brentford ?

On le pensait fini pour le football après le malaise cardiaque qu'il avait subi avec son équipe nationale lors de l'Euro. Et pourtant, Christian Eriksen semble bien décidé à rechausser ses crampons pour signer l'un des come-backs les plus exceptionnels des dernières années.

Ces dernières semaines, les rumeurs d'un éventuel retour avaient pris de l'ampleur. Son agent, Martin Schoots, le répétait à l'envi : Eriksen était de retour en forme et recouvrait, semaine après semaine, son ambition. Quelques jours plus tard, le maestro danois avait même déclaré viser la Coupe du monde 2022 au Qatar avec son pays.

Libre comme l'air après s'être séparé d'un commun accord avec l'Inter (il lui était légalement interdit de jouer avec un défibrillateur interne en Italie), il cherche donc un nouveau point de chute. Selon certains médias anglais, il serait courtisé par des clubs néerlandais et allemands mais la piste la plus chaude mènerait vers Brentford, actuel 14e de Premier League.