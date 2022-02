Christian Eriksen ne veut pas de traitement particulier à Brentford

Le footballeur Christian Eriksen ne veut pas de traitement spécial à l'occasion de son prochain retour au plus haut niveau dans le club à Brentford, en Premier League anglaise. "J'ai dit à mes coéquipiers qu'il n'y a aucune raison pour cela", a déclaré le Danois, qui a été victime d'un arrêt cardiaque le 12 juin dernier lors du match de l'Euro entre le Danemark et la Finlande.

"Personne n'a besoin d'être prudent avec moi", a déclaré l'ancien joueur de l'Ajax, Tottenham et de l'Inter Milan. "S'ils le faisaient, je ne monterais plus jamais sur un terrain. Je n'ose me lancer dans cette aventure que parce que j'ai été déclaré guéri à cent pour cent. Les médecins n'ont pas de doutes. C'est pourquoi je n'ai pas peur."

Eriksen a dit qu'il a également parlé avec le Néerlandais Daley Blind, qui a également connu des problèmes cardiaques et joue désormais avec un défibrillateur. "Ses expériences m'ont également donné beaucoup de confiance", a déclaré le Danois.

Eriksen n'a plus joué depuis son accident cardiaque. Il a été libéré de son contrat par l'Inter Milan en décembre et a trouvé un nouvel employeur en janvier à Brentford qui est entraîné par son compatriote Thomas Frank.