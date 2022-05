Christian Dotremont, Peintre de l’écriture, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles

L’exposition rassemble plus de 120 œuvres sur papier, photographies et films et de nombreux documents d’archives. Les photos des éphémères logoneiges et logoglaces invitent à suivre les voyages de Christian Dotremont dans le Grand Nord, au Danemark et en Laponie. La valise ouverte révèle le peu de bagages nécessaires au voyage essentiel. Des dessins-mots à quatre mains, réalisés avec Serge Vandercam ou Asger Jorn, rappellent l’esprit de collaboration qui unissait les membres de Cobra.

Les œuvres proviennent du Fonds Dotremont dont la Fondation Roi Baudouin est propriétaire. Ce fonds a été mis en dépôt aux Archives et Musée de la Littérature. Des œuvres provenant de la collection personnelle de Pierre Alechinsky complètent l’ensemble.

Laurence Boudart, directrice des AML, au micro de Pascal Goffaux.