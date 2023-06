Christian Dior : son tout premier défilé qui a propulsé le couturier de l'anonymat au podium de la mode

Le 12 février 1947, dans les salons parisiens du 30 avenue Montaigne, une foule de personnes est en effervescence à l’intérieur de ce petit hôtel particulier parisien : des amis du couturier, un large public féminin, des princesses, des comtesses, quelques acheteurs professionnels, ainsi que des journalistes de magazines de mode français mais aussi internationaux. Tout ce monde assiste au tout premier défilé d’un certain Christian Dior… Il ne le sait pas encore mais il s’apprête à bouleverser l’univers de la haute couture comme jamais personne avant lui.

Dans les trois pièces en enfilade du premier étage, il est strictement interdit de photographier ou de dessiner les modèles, pour préserver le mystère et éviter les contre-façons.

En coulisses, 90 mannequins s’apprêtent à mettre en avant les deux toutes premières lignes directrices de la marque Dior : "Corolle" du nom d'une fleur chère au cœur de l’artiste, et "en huit" son chiffre fétiche, afin de se porter chance. Et cela marche ! Cette première collection "printemps-été" a propulsé directement Christian Dior au rang des plus grands couturiers du monde…

À cette époque, il n’était pourtant qu’un illustre inconnu issu de la bourgeoisie parisienne, qui peine à se faire un nom et qui s’est lancé un pari complètement fou. Il a quitté son travail de modéliste chez Lelong en décembre 1946 pour créer sa propre maison de couture. Assisté d'une petite équipe, il dessine des tenues plus cintrées, des jupes qui laissent les jambes encore plus découvertes. Une mode qui s'écarte des créations rectilignes de l'époque d'après-guerre. C'est une véritable révolution qui rencontre un succès planétaire : Dior amorce le retour de l'art de la séduction. Un style qui porte rapidement un nom : le New Look.

Comment Christian Dior passe de l'anonymat à l'extrême popularité ? L'Heure H revient sur les premiers pas du styliste avant qu'il ne devienne un couturier de renommée mondiale et sur les idées de génie qui lui ont permis d'organiser ce défilé historique de février 1947.