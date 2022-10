Christian Clavier participera au Festival International du Film de Comédie de Liège

L'acteur français Christian Clavier sera présent lors du Festival International du Film de Comédie de Liège en novembre pour rencontrer le public, annonce vendredi l'organisation de l'événement.

Bien connu des amateurs de comédie, le membre fondateur du Splendid, se rendra dans la cité ardente le 6 novembre à 16h00 pour "une rencontre magique et drôle avec le public."

"On ne voudrait pas le vexer en écrivant qu'il a séduit des générations de cinéphiles, ou en sous-entendant qu'il a commencé à tourner à une époque que les moins de deux fois vingt ans ne peuvent pas connaître. Et pourtant ! Monument de la comédie, légende du cinéma français, membre fondateur du Splendid, Christian Clavier est partout, tout le temps, depuis 48 ans. Devant et derrière la caméra, sur scène ou sur grand écran, il surprend", s'enthousiasment les responsables du FIFCL.

Plusieurs grands noms du cinéma ont déjà confirmé leur participation à cette septième édition du Festival. François Berléand a été désigné président du jury et les acteurs André Dussolier, Benoît Poelvoorde et Jean-Claude Van Damme seront également de la partie.

Le film "Le Petit Piaf", réalisé par Gérard Jugnot, sera présenté en avant-première nationale lors du coup d'envoi de l'événement, le 3 novembre, en présence de l'équipe du film.

Une grande diversité d'activités comprenant des masters classes, des conférences, des workshops et des séances de dédicace ponctueront les cinq jours de Festival.