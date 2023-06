Christian Clavier parle d'un retour de la troupe du Splendid : "Tout le monde est partant"

Christian Clavier est à l'affiche du film "Les vengeances de maître Poutifard" qui sort au cinéma le 5 juillet prochain.

Pour l'émission "Le 6-8", l'acteur français était l'invité de David Barbet.

Il raconte pourquoi il a accepté de jouer dans ce film avec entre autre Isabelle Nanty : "Je joue un professeur qui est la victime d'élèves infectes. Il décide alors de se venger 25 ans plus tard. Le thème de la vengeance est intéressant. Isabelle Nanty, qui est plus jeune que moi, joue ma mère dans le film. Cela fait un film original."

Christian Clavier parle de la vengeance dans le milieu du cinéma : "Pour ma part, j'évite la rancune et la vengeance. C'est un sentiment qui vous détruit. Le milieu du cinéma est compliqué avec de la rivalité et de la jalousie, il me semble moins difficile que celui des médias. Il y a plus de méchanceté dans les médias."

Christian Clavier a commencé sa carrière avec la troupe du Splendid (Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance...). L'acteur de 71 ans parle d'un possible retour de la troupe dans un nouveau film : "Pourquoi pas ! Rien n'est en cours, on y pense parfois. On en parle comme une éventuelle possibilité, tout le monde est partant. On est là pour faire un film pour le public, c'est le bon scénario qui doit nous guider."

